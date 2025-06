Sindaci eletti con il 40% | la proposta che cambia le Amministrative

La prossima settimana potrebbe rivoluzionare il panorama politico locale: la proposta di introdurre sindaci eletti con il 40% dei voti e il sistema dei ballottaggi torna in primo piano. La commissione Affari costituzionali del Senato si prepara a discutere un provvedimento che potrebbe cambiare profondamente le regole delle amministrative comunali italiane. Un dibattito decisivo, che potrebbe portare a una svolta epocale nelle nostre città .

La prossima settimana segnerà un momento cruciale per la riforma elettorale comunale italiana. Il disegno di legge sui ballottaggi torna infatti al centro dell'attenzione politica, con la commissione Affari costituzionali del Senato che ha calendarizzato la discussione del provvedimento per martedì 17 giugno alle ore 14.10. La commissione, presieduta da Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, ha completato i lavori sulla riforma costituzionale della giustizia – destinata all'aula di palazzo Madama mercoledì prossimo – e può ora concentrarsi su questa importante innovazione del sistema elettorale locale.

