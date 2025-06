Sindacati di base | il 20 giugno lo sciopero generale

Il 20 giugno, i sindacati di base Usb, Cub e Sgb scendono in piazza con uno sciopero generale per denunciare la guerra e il genocidio che colpiscono il popolo palestinese. Un gesto forte di solidarietà e denuncia, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. Questo giorno rappresenta un'importante occasione per farsi sentire e promuovere pace e giustizia.

Salta lo sciopero dei treni (anche) grazie al Papa. Niente stop per sabato 17 maggio, la mossa dei sindacati per il prossimo weekend di fuoco - Gli scioperi nazionali dei treni previsti per sabato 17 maggio potrebbero essere rinviati di una settimana, grazie all'intervento della Commissione di garanzia sugli scioperi, supportato anche dall'appello del Papa.

SCIOPERO: IL 20 GIUGNO TRASPORTI A RISCHIO All'agitazione dei sindacati di base hanno aderito le segreterie regionali delle OOSS del Lazio: sarà a rischio il trasporto pubblico e il trasporto ferroviario regionale.

Sciopero generale il 20 giugno.

Sciopero generale il 20 giugno. Avviso MIM Comparto Funzioni Centrali - Avviso di sciopero MIM comparto Funzioni centrali, con cui si comunica che le organizzazioni sindacali SI COBAS, SGB, CUB e USB

Sciopero generale nazionale del 20 giugno: coinvolta anche la tramvia di Firenze - Gest, il gestore della tramvia di Firenze, informa che venerdì 20 giugno i tram potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse, a causa di uno sciopero generale nazionale di 24 ore.

Trasporti: il 20 giugno sciopero nazionale, in Toscana garantite solo due fasce orarie - Venerdì 20 giugno i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano