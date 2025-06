Sindaca indagata per corruzione | spunta il contratto fantasma quando era in Regione

Il caso della sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, indagata per corruzione e coinvolta nello scandaloso contratto fantasma risalente alla sua esperienza in Regione, scuote la Toscana. Un’indagine che richiama l’attenzione su come i soldi possano svelare verità nascoste e mettere in discussione la trasparenza politica. Chi sono i protagonisti di questa vicenda? E quale futuro attende la politica locale? La risposta è ancora tutta da scoprire.

Prato, 14 giugno 2025 – «Segui i soldi» diceva Giovanni Falcone. E così è stato nell’indagine per corruzione che ha provocato un terremoto politico giudiziario in Toscana con la richiesta di arresti domiciliari per corruzione per la sindaca di Prato, giĂ consigliera regionale,  Ilaria Bugetti  , 52 anni, i soldi sono – secondo l’accusa – il do ut des che legherebbe in un rapporto illecito l’amministratrice Partito Democratico  ’asservita’ all’interesse dell’industriale tessile Riccardo Matteini Bresci, 66 anni, per cui i pm sollecitano al gip la custodia cautelare in carcere. Denaro insomma (e voti) – nella ricostruzione della Dda di Firenze –, in cambio di favori per la galassia imprenditoriale di Matteini Bresci, descritto dai giudici che lo hanno arrestato l’anno scorso «persona assolutamente priva di scrupoli nel perseguire l’accrescimento della propria potenza personale ed economica a scapito del rispetto della legalità ». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sindaca indagata per corruzione: spunta il contratto fantasma quando era in Regione

