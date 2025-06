Sindaca di Prato indagata i pm | Imprenditore massone finanziò due campagne elettorali

Le recenti indagini sulla sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, hanno scosso il panorama politico locale, rivelando un coinvolgimento inquietante tra politica e appalti. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci avrebbe finanziato due campagne elettorali, sollevando dubbi su possibili intrecci di potere. È un caso che mette in discussione la trasparenza e l’etica della leadership, lasciando tutti con una domanda: cosa nasconde davvero questa vicenda?

Il giorno dopo la notizia dell’indagine per corruzione che coinvolge la sindaca di Prato del Pd, Ilaria Bugetti, emerge che secondo le indagini del Ros e della procura di Firenze l’industriale Riccardo Matteini Bresci avrebbe sostenuto e finanziato due campagne elettorali dell’attuale prima cittadina. Nel 2020 l’imprenditore, secondo l’ipotesi di chi indaga, anche in qualità di gran maestro di una loggia di Prato, avrebbe reperito 4.000 voti per Bugetti attraverso appartenenti alla massoneria, oltre a finanziamenti elettorali, per farla eleggere al Consiglio regionale della Toscana, come avvenne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sindaca di Prato indagata, i pm: “Imprenditore massone finanziò due campagne elettorali”

In questa notizia si parla di: prato - sindaca - imprenditore - campagne

Prato, scomparsa dell’escort: telecamere bloccate per guasto tecnico. Tescaroli scrive a Giani, prefetto e sindaca - A Prato, la scomparsa di Maria Denisa Adas scuote l'opinione pubblica, ma un imprevisto tecnico frena le indagini: le telecamere di sorveglianza sono fuori uso.

Firenze, 13 giugno 2025 – La Procura antimafia di Firenze ha posto sotto indagine per corruzione la sindaca di Prato Ilaria Bugetti, eletta lo scorso anno in una lista di cento sinistra. Si stanno valutando le misure cautelari nei confronti della sua persona e sono Vai su Facebook

Sindaca di Prato indagata, i pm: “Imprenditore massone finanziò due campagne elettorali”; Ilaria Bugetti, la sindaca di Prato indagata e gli intrecci con l'imprenditore Matteini Bresci che diceva: «È un mio arnese»; Indagata la sindaca di Prato, ipotesi di corruzione per Bugetti. “Favorì un imprenditore tessile”.

Prato, indagata la sindaca: "Favorì un imprenditore". Per i pm è corruzione - Bugetti si difende: "Ho sempre operato con correttezza". msn.com scrive

Prato: pm chiede carcere per imprenditore indagato con sindaca Bugetti - La procura di Firenze ha chiesto l’arresto in carcere per l’imprenditore pratese Riccardo Matteini Bresci, indagato per corruzione nella stessa inchiesta dove è coinvolta la sindaca di Prato Ilaria Bu ... Come scrive controradio.it

Indagata la sindaca di Prato, ipotesi di corruzione per Bugetti. “Favorì un imprenditore tessile” - Il pm di Firenze chiede i domiciliari per lei e il carcere per Riccardo Matteini Bresci. Secondo msn.com