Silvio Berlusconi spunta il murale a Malpensa | cancellato dopo poche ore

A Malpensa, l’aeroporto intitolato a Silvio Berlusconi nel luglio 2024, si è acceso di polemiche e emozioni con un murale dedicato al Cavaliere. L’opera di aleXsandro Palombo, raffigurante Berlusconi in sella a un Aitalia in volo, ha suscitato entusiasmo e controversie. Tuttavia, poche ore dopo, il murale è stato improvvisamente cancellato, lasciando il pubblico a chiedersi cosa abbia motivato questa decisione repentina.

All’aeroporto di Malpensa, intitolato a Silvio Berlusconi nel luglio 2024, a due anni dalla sua scomparsa è comparsa una nuova opera dell’artista aleXsandro Palombo, dal titolo “Welcome to Silvio Berlusconi Airport”. Il murale che celebra il Cavaliere lo raffigura come se fosse a cavallo della fusoliera di un iconico aereo Alitalia in volo, mentre con la mano sinistra accenna il suo tipico saluto. Ma nel giro di poche ore è stato rimosso. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42979074. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Silvio Berlusconi, spunta il murale a Malpensa: cancellato dopo poche ore

In questa notizia si parla di: silvio - berlusconi - murale - malpensa

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro” - Gerry Scotti continua la sua collaborazione con Mediaset, rinnovando il contratto e promettendo nuovi progetti per l'autunno.

Al Terminal 2 di Milano Malpensa compare un murale dedicato a Silvio Berlusconi Vai su Facebook

Rimosso a Malpensa il murale dedicato a Silvio Berlusconi Vai su X

Berlusconi vola su Alitalia: il murale comparso all'aeroporto di Malpensa; Il murale per Silvio Berlusconi è già stato rimosso; Welcome to Silvio Berlusconi Airport, il nuovo murale a Malpensa.

Un murale a Malpensa, 'welcome to Silvio Berlusconi airport' - E' apparso all'aeroporto di Malpensa, lo scalo intitolato tra le polemiche all'ex presidente del Consiglio morto due anni e decisione sulla quale pende un ... Scrive msn.com

"Welcome to Silvio Berlusconi Airport". A Malpensa il nuovo murale per il Cavaliere - L'artista aleXsandro Palombo ha realizzato l'opera come omaggio "alla tenacia e alla presenza persistente di un uomo che, nonostante tutto, continua a solcare i cieli dell’immaginario collettivo itali ... Come scrive msn.com

“Welcome to Silvio Berlusconi Airport”: a Malpensa spunta il murale-omaggio - Malpensa è comparso un murales che omaggia l’ex presidente del consiglio. Lo riporta ilfattoquotidiano.it