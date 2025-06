Sigfrido Ranucci attacca i TGR | impossibile fare giornalismo d' inchiesta Scontro aperto in RAI

In un acceso confronto che scuote le fondamenta della Rai, Sigfrido Ranucci denuncia le difficoltà del giornalismo d'inchiesta nelle redazioni locali, sfidando apertamente il neo-direttore Roberto Pacchetti. Lo scontro, acceso e controverso, mette in luce le tensioni tra libertà di stampa e riorganizzazione interna, sollevando interrogativi sulla futura indipendenza delle testate regionali. La vicenda promette di approfondire i delicati equilibri tra poteri e responsabilità in casa Rai, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Botta e risposta tra il conduttore di Report e il neo-direttore della testata regionale. Al centro, la libertà d'inchiesta nelle redazioni locali. Nuovo fronte polemico in casa Rai, dove si è acceso uno scontro a distanza tra il volto storico di Report Sigfrido Ranucci e Roberto Pacchetti, da poco nominato direttore della TGR. Al centro del contendere, la riorganizzazione delle redazioni e una dichiarazione al vetriolo di Ranucci che ha agitato le acque all'interno della tv pubblica. Secondo Sigfrido Ranucci "nelle sedi locali pressioni dai poteri forti" Durante una manifestazione organizzata dai giornalisti Rai contro l'accordo che prevede lo spostamento di molti cronisti dalle redazioni nazionali a quelle locali, Ranucci ha preso posizione con parole durissime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sigfrido Ranucci attacca i TGR: "impossibile fare giornalismo d'inchiesta". Scontro aperto in RAI

In questa notizia si parla di: ranucci - sigfrido - inchiesta - scontro

"La scelta": a Marineo la presentazione del libro di Sigfrido Ranucci - Il 13 maggio, alle ore 17, il castello Beccadelli Bologna di Marineo ospiterà la presentazione del libro "La scelta" di Sigfrido Ranucci, noto giornalista d'inchiesta e conduttore di Report.

Ho partecipato al programma Report, condotto da Sigfrido Ranucci e andato in onda il 1 giugno su Rai 3. L'inchiesta di Giorgio Mottola ha chiarito come la scalata di MedioBanca, il salotto della finanza italiana, con il favore del Governo Meloni (attraverso la co Vai su Facebook

#Rai, scontro tra #Ranucci e il Direttore della TGR "Nelle sedi regionali c'è il politico di turno che fa pressioni", attacca il conduttore. "Gravissime parole che danneggiano il giornalismo", replica Pacchetti Vai su X

