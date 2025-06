Siena Fc | quattro calciatori lasciano il club tra cui Achy e Semprini

Il Siena FC saluta con gratitudine quattro protagonisti della propria storia recente: Achy, Semprini, Hagbe e Stacchiotti. Questi calciatori, dopo aver contribuito con impegno e passione, si preparano a intraprendere nuove sfide lontano dai bianconeri. La società esprime il suo affetto e riconoscenza per il loro ruolo nel percorso del club, augurando loro il meglio per il futuro e lasciando aperta la porta a nuovi capitoli di successo.

Il Siena Fc con la solita nota di congedo ha comunicato ieri quattro addii, o meglio altri quattro mancati rinnovi dopo quelli di Bianchi, Morosi, Candido e Masini. "I calciatori Emmanuel Achy, Mauro Semprini, Alfred Hagbe e Niccolò Stacchiotti concluderanno il loro percorso tra le fila del club bianconero alla scadenza del loro contratto sportivo. Da parte di tutto il club, i più sentiti ringraziamenti a Emmanuel, Alfred, Mauro e Niccolò per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza bianconera" recita il comunicato. Il destino di tutti e quattro sembrava scritto anche se forse qualche speranza per Stacchiotti (vista l’età e la probabile scelta di una coppia di portieri under) e Achy (considerando che Bellazzini gioca con la difesa a tre) forse c’era. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net