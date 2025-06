Sicurezza | sanitari e divise in campo In volo anche un drone per i controlli

In un’atmosfera infuocata di musica e allegria, la sicurezza diventa protagonista assoluta. Tra divise impeccabili e il volo di un drone per sorvegliare dall’alto, ogni dettaglio è pensato per garantire un evento all’insegna della serenità. Le misure straordinarie e le unità specializzate assicurano che festa e sicurezza si facciano strada insieme, proteggendo ogni momento. La sicurezza non è mai stata così protagonista: ecco come viene tutelato il divertimento dei presenti.

Molto caldo e musica a tutto volume. Ma anche un imponente il sistema di sicurezza: in volo anche un drone per il controllo dall’alto in tempo reale dell’intera area. Sia ieri che oggi sono state attivate misure straordinarie per garantire un clima di festa sereno e protetto. Operative unità specializzate antiesplosivo e antidroga, con due cani addestrati, reparti mobili di polizia e carabinieri e controlli amministrativi mirati al rispetto del divieto di vendita di alcolici ai minori di 18 anni. Le forze dell’ordine presidiano la manifestazione con tre turni, ognuno composto da 15 a 25 operatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza: sanitari e divise in campo. In volo anche un drone per i controlli

In questa notizia si parla di: sicurezza - volo - drone - controlli

L'ayatollah Ali Khamenei ha promesso agli iraniani la vittoria su Israele. "La Repubblica Islamica trionferà sul regime sionista, per volontà di Dio", ha detto la guida suprema nell'Iran nel discorso televisivo con cui ha annunciato la rappresaglia dopo l'attacco isr Vai su Facebook

Sicurezza: sanitari e divise in campo. In volo anche un drone per i controlli; Adriatic Sound Festival 2025, controlli anche dall’alto con un drone; Terni, Corridore e la sicurezza: Dieci droni del peso di un chilo per i controlli dall'alto, individuate le 5 postazioni per i punti di ricarica. Ecco come funzioneranno.

La sicurezza arriva dal cielo, così funziona la vigilanza con i droni - allo stesso tempo, anche una sicurezza maggiore per le nostre guardie, che non sempre sanno a cosa vanno ... Secondo tg24.sky.it

Adriatic Sound Festival 2025, controlli anche dall’alto con un drone - Saranno operative pure delle unità specializzate antiesplosivo e antidroga, con due cani addestrati ... Lo riporta msn.com

Test antidroga in aeroporto: cosa sapere sui controlli di sicurezza - Che cosa sono e come funzionano i test antidroga in aeroporto: cosa devi sapere sui controlli di sicurezza negli scali. Riporta rete24.com