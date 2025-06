Sicurezza Arrivano anche i droni

La città di Cologno Monzese si distingue ancora una volta puntando sull’innovazione per garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Arrivano i droni, strumenti all’avanguardia che integrano telecamere ad alta risoluzione e termocamere per operare anche di notte, offrendo un presidio più efficace e rapido. Con questa tecnologia, il comando della polizia locale rafforza il suo impegno nel mantenere un ambiente più sicuro e controllato per tutti.

Non solo nuove telecamere per presidiare i parchi. La sicurezza in città si farà anche con un drone, che è stato acquisto dal comando della polizia locale di largo Salvo D’Acquisto. Il nuovo strumento, entrato nella dotazione del corpo colognese, è munito di una fotocamera grandangolare ad alta risoluzione e di una termocamera che, grazie al sensore a infrarossi, consente di acquisire immagini e video anche in condizioni di scarsa luminosità. "L’utilizzo di droni da parte della polizia locale rappresenta, quindi, un’opportunità volta al miglioramento di molteplici attività istituzionali – sottolineano da Villa Casati -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sicurezza. Arrivano anche i droni

