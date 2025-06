Sicurezza a Terni l’appello all’amministrazione | Attivare il controllo di vicinato come strumento concreto

La sicurezza a Terni è una priorità condivisa dalla comunità e dalle istituzioni. Per affrontare efficacemente questa sfida, la Lega propone un duplice intervento che unisce il rafforzamento del controllo di vicinato e l’attenzione alle esigenze dei cittadini. Devid Maggiora e Valeria Alessandrini invitano l’amministrazione comunale a mettere in atto queste strategie concrete, fondamentali per restituire serenità e fiducia ai residenti. È giunto il momento di agire con decisione e responsabilità.

Un duplice intervento con medesima finalità. Il segretario comunale della Lega Devid Maggiora ed il vicesegretario della Lega Umbria Valeria Alessandrini si rivolgono all’amministrazione comunale sul tema della sicurezza. Secondo Maggiora: “Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Sicurezza a Terni, l’appello all’amministrazione: “Attivare il controllo di vicinato come strumento concreto”

In questa notizia si parla di: sicurezza - amministrazione - terni - appello

Emergenza sicurezza: "Violenza in pieno centro, silenzio imbarazzante dell’amministrazione" - In pieno centro, l’emergenza sicurezza esplode in tutta la sua drammatica realtà: scene di violenza e sopraffazione diventano un allarme quotidiano, lasciando cittadini e famiglie terrorizzati.

Terni: In terza commissione consiliare si é discusso della sostituzione dell’impianto di video sorveglianza dello stadio Liberati, il vicesindaco... Vai su Facebook

Sicurezza a Terni, l’appello all’amministrazione: “Attivare il controllo di vicinato come strumento concreto”; Sicurezza a Terni: la Lega rilancia il ‘controllo di vicinato’; Terni, buca sotto il semaforo di Viale dello Stadio.

Sicurezza, l’appello: "La situazione è grave" - Il primo cittadino ha fatto sapere come l’Amministrazione sia al lavoro sul progetto di ‘polizia di ... Scrive msn.com

Terni. Morto dopo il crollo della gru cinque condanne in Appello - Rinaldi fu l'unico ad essere condannato in primo grado a un anno di reclusione, pena ora ridotta dai giudici d'appello che hanno ... Come scrive ilmessaggero.it

Arcore: appello per la sicurezza di viale Monte Rosa, votata variazione di bilancio per la viabilità - in una lettera inviata nei giorni scorsi all’amministrazione comunale e alla prefettura di Monza. Segnala msn.com