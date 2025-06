Sicurezza a Terni l’appello all’amministrazione | Attivare il controllo di vicinato come strumento concreto

La sicurezza a Terni è una priorità che non può più aspettare. Devid Maggiora e Valeria Alessandrini della Lega lanciano un appello all’amministrazione comunale affinché attivi con urgenza il controllo di vicinato, uno strumento concreto per rafforzare la tutela dei cittadini. È il momento di agire con determinazione e coinvolgimento collettivo per rendere Terni un luogo più sicuro per tutti.

Un duplice intervento con medesima finalità. Il segretario comunale della Lega Devid Maggiora ed il vicesegretario della Lega Umbria Valeria Alessandrini si rivolgono all'amministrazione comunale sul tema della sicurezza. Secondo Maggiora: "Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni.

