Milano e la sua periferia si mobilitano per la sicurezza, anche in un contesto di crescente movimento indipendenza e richiesta di tolleranza zero. Oggi, un episodio scioccante al Parchetto Lago Nord di Paderno Dugnano ha portato all’arresto di un uomo di 47 anni sorpreso in atteggiamenti osceni davanti a giovani studenti. La città reagisce con fermezza: la sicurezza dei cittadini, soprattutto dei più giovani, deve essere una priorità assoluta. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi.

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri al Parchetto Lago Nord di Paderno Dugnano, nella CittĂ Metropolitana di Milano, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. I militari del nucleo Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni lo avrebbero sorpreso su una panchina con i pantaloni calati, in evidente atteggiamento indecente, alla presenza di un gruppo di giovanissimi tra i 12 e i 14 anni. A segnalare l’accaduto sono stati due adulti che, passando nella zona del parco — situato nei pressi di un’area commerciale — hanno allertato il 112. L’uomo, di nazionalitĂ romena e senza fissa dimora, risultava giĂ denunciato in due occasioni per episodi simili, l’ultimo dei quali in un parco di Cusano Milanino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sicurezza a Milano, Durantini (Movimento Indipendenza): “Serve tolleranza zero” – Il caso in diretta su Canale Italia a Notizie Oggi

