Sicilia inchiesta Visodent | l’impegno a tutti i livelli istituzionali del M5S per le vittime

In Sicilia, emergono gravi accuse contro le cliniche Visodent, coinvolte in pagamenti per prestazioni mai eseguite, scatenando l’indignazione di cittadini e associazioni di consumatori. L’attenzione si concentra sull’impegno delle istituzioni, con il M5S che si distingue per la sua determinazione nel tutelare le vittime. La recente inchiesta della Procura di Catania segna un passo importante verso giustizia e trasparenza, offrendo una speranza concreta a chi ha subito ingiustizie nel settore sanitario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pagamenti per prestazioni sanitarie, odontoiatriche, mai eseguite. È quanto denunciano vari cittadini e due associazioni di consumatori nei confronti delle cliniche Visodent in Sicilia. Così la Procura di Catania, come riporta Il Fatto Quotidiano, ha avviato un’ inchiesta ipotizzando il reato di truffa. Il fascicolo d’indagine è stato aperto dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. Una risposta concreta alle vittime della catena per le cure odontoiatriche. Un’azione congiunta senza precedenti vede impegnati i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle al Senato, Camera dei Deputati, Assemblea Regionale Siciliana e Consiglio Comunale di Catania per affrontare il caso “Visodent”, che ha colpito centinaia di pazienti, lasciandoli senza cure odontoiatriche e con finanziamenti ancora da saldare per prestazioni mai completate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, inchiesta “Visodent”: l’impegno a tutti i livelli istituzionali del M5S per le vittime

In questa notizia si parla di: sicilia - inchiesta - visodent - impegno

Sicilia, inchiesta sulla Sanità, Schifani: “Massima attenzione su trasparenza e controlli”. Revocato l’incarico a Sciacchitano - In un contesto segnato da recenti sviluppi nell'inchiesta sulla sanità siciliana, il presidente Renato Schifani evidenzia l'importanza di trasparenza e controlli rigorosi.

Dopo l'inchiesta di Dossier, il senatore del Movimento cinque stelle Pietro Lorefice annuncia un'interrogazione parlamentare. In tutta la Sicilia, centinaia di pazienti denunciano di essere stati truffati. A Catania, il fascicolo in mano al procuratore aggiunto Fabio Vai su Facebook

Truffa Visodent: azione congiunta in Parlamento, all'Ars e in Consiglio comunale per tutelare i cittadini.

Centri Visodent chiusi in Sicilia, decine di pazienti rimasti senza cure: aperta un'inchiesta - La Procura di Catania ha aperti un fascicolo dopo le denunce che ipotizzano il reato di truffa. Come scrive msn.com

Aperta un’inchiesta sulle cliniche Visodent: “Pagati interventi dentali mai effettuati” - È quanto denunciano vari cittadini e due associazioni di consumatori nei confronti delle cliniche Visodent in Sicilia. Riporta ilfattoquotidiano.it

Le cliniche odontoiatriche che chiudono all'improvviso: pazienti lasciati con interventi a metà e prestiti da saldare - Promettevano cure dentarie a prezzi imbattibili, ora nelle cliniche le serrande sono abbassate, i telefoni muti e le cartelle cliniche sparite. Lo riporta today.it