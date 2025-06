Sicilia inchiesta sulla Sanità Schifani | Massima attenzione su trasparenza e controlli Revocato l’incarico a Sciacchitano

In un contesto segnato da recenti sviluppi nell'inchiesta sulla sanità siciliana, il presidente Renato Schifani evidenzia l'importanza di trasparenza e controlli rigorosi. La revoca dell’incarico a Sciacchitano segna un passo deciso verso una gestione più etica e responsabile. La criminalità segue il suo corso, ma l’attenzione alle istituzioni e ai cittadini deve rimanere alta, perché la lotta alla corruzione è una sfida che coinvolge tutti noi.

Il presidente della Regione Siciliana commenta l'indagine della Procura di Palermo. «Ogni gara pubblica o appalto può trasformarsi in un'opportunità per la corruzione, se ci sono soggetti pronti a offrire o ricevere vantaggi illeciti». È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo sull'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Palermo. La criminalità segue il denaro, non i settori. Schifani ha sottolineato come l'indagine non coinvolga direttamente il sistema sanitario, ma metta comunque in luce un fenomeno preoccupante: la criminalità si muove dove ci sono risorse economiche, senza badare ai confini o agli ambiti di intervento.