Si trovava già ai domiciliari ma durante la perquisizione spunta l' erba | arrestato

Un 25enne di San Pietro Vernotico, già agli arresti domiciliari, ha visto peggiorare la sua situazione quando durante una perquisizione sono stati trovati alcuni grammi di marijuana. L’arresto in flagranza ha portato a un'ulteriore misura restrittiva, trasformando i domiciliari in “doppi”. La vicenda mette in luce come la legge si faccia rispettare con fermezza e attenzione ai dettagli.

SAN PIETRO VERNOTICO - Al termine della "visita" dei carabinieri, la sua posizione si aggrava: è già agli arresti presso la sua abitazione per altra causa, così diventano "doppi" domiciliari. Un 25enne di San Pietro Vernotico è stato arrestato ieri, venerdì 13 giugno 2025, in flagranza, dai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Si trovava già ai domiciliari, ma durante la perquisizione spunta l'"erba": arrestato

