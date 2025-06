Si traveste da poliziotto spara a un senatore e uccide una deputata e il marito | caccia all'uomo in Minnesota

Una terribile sparatoria scuote il Minnesota: un uomo travestito da poliziotto ha aperto il fuoco, causando la morte della deputata Melissa Hartman e di suo marito, e ferendo gravemente il senatore John Hoffman e sua moglie. L'intera comunità è sotto shock mentre le forze dell'ordine cercano di catturare il responsabile. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un uomo travestito da poliziotto ha ucciso a colpi di arma da fuoco la deputata democratica Melissa Hartman e suo marito. Ferito anche il senatore dem John Hoffman, sottoposto a operazione chirurgica insieme alla moglie. È caccia all'uomo in Minnesota. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uomo - poliziotto - senatore - deputata

Uomo cammina sui binari a Pesaro, poliziotto lo salva un attimo prima che passi il treno - Un gesto di coraggio e prontezza ha evitato una tragedia imminente a Pesaro. Un uomo, alterato dall’alcol e sul punto di attraversare i binari, è stato salvato all’ultimo secondo da un agente di polizia, che ha impedito il passaggio del treno.

Minneapolis, uomo vestito da poliziotto spara e uccide una deputata dem e il marito. Poi ferisce un senatore Vai su X

Melissa Hortman, speaker della Camera del Minnesota, è stata uccisa insieme al marito in un attacco armato nella loro casa a Champlin. Ferito gravemente il senatore statale John Hoffman. L’assalitore, che si sarebbe finto poliziotto, è in fuga. Le autorità han Vai su Facebook

Minneapolis, spara a due politici democratici nelle loro case: la deputata Hortman è morta; Minneapolis, spara a una deputata e a un senatore e scappa: è caccia all'uomo; Minnesota: finto poliziotto uccide deputata e marito.

Si traveste da poliziotto, spara a un senatore e uccide una deputata e il marito: caccia all’uomo in Minnesota - Un uomo travestito da poliziotto ha ucciso a colpi di arma da fuoco la deputata democratica Melissa Hartman e suo marito ... Segnala fanpage.it

Vestito da poliziotto uccide una deputata e ferisce un senatore, caccia all'uomo in Minnesota - Le autorità del Minnesota stanno dando la caccia ad un uomo armato coinvolto in una serie di sparatorie 'mirate multiple' a Champlin e Brooklyn Park, nel Minnesota. Da msn.com

Minnesota, si finge poliziotto e spara: uccisa una deputata ferito un senatore. È caccia all'uomo - E' morta Melissa Hortman, la deputata democratica del Minnesota ferita nella notte da un uomo armato nella sua abitazione assieme al marito, anche lui deceduto. Come scrive msn.com