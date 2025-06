Si toglie 2 anni di età per fingersi minore non accompagnato | 19enne a giudizio

Un diciannovenne egiziano, all'epoca dei fatti, il 16 ottobre del 2023, appena maggiorenne, finisce a giudizio per aver alterato la propria età di due anni, fingendosi minorenne non accompagnato per ottenere condizioni più favorevoli nell’iter di ingresso in Italia. Un tentativo di inganno che solleva importanti questioni legali e morali sulla gestione dei richiedenti asilo e sulla veridicità delle informazioni fornite.

Si "ringiovanisce" di due anni per fingersi sedicenne e, quindi, minorenne non accompagnato in modo da ottenere una diversa e migliore procedura legata all'ingresso in Italia dopo lo sbarco. Un diciannovenne egiziano, all'epoca dei fatti, il 16 ottobre del 2023, appena maggiorenne, finisce a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Si "toglie" 2 anni di età per fingersi minore non accompagnato: 19enne a giudizio

In questa notizia si parla di: anni - fingersi - accompagnato - toglie

Si "ringiovanisce" di 2 anni per fingersi minore non accompagnato: 19enne nei guai - Un diciannovenne egiziano, il 16 ottobre 2023, decide di

Si toglie 2 anni di età per fingersi minore non accompagnato: 19enne a giudizio.