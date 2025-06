Si rovescia col trattore in acqua riesce a mettersi in piedi e si salva

Un incidente sorprendente a Eraclea: un trattore si rovescia in un canale, ma il conducente riesce a salvarsi uscendo con le proprie gambe. Mentre percorreva una strada costeggiando il canale, il mezzo agricolo ha perso il controllo, attraversato l’argine e finito in acqua. I soccorsi sono prontamente intervenuti, dimostrando come prontezza e sangue freddo possano fare la differenza tra rischio e salvezza. La vicenda sottolinea l’importanza di attenzione e sicurezza durante le operazioni agricole.

Si rovescia con il mezzo agricolo in canale, ma riesce a salvarsi uscendo con le proprie gambe. Guidava un trattore a Eraclea costeggiando un canale lungo la strada quando il mezzo manovrato da un operatore è finito fuori corsia e attraversando l'argine è caduto in acqua. Sono scattati i soccorsi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Si rovescia col trattore in acqua, riesce a mettersi in piedi e si salva

In questa notizia si parla di: rovescia - trattore - acqua - riesce

Si rovescia col trattore in acqua, riesce a mettersi in piedi e si salva.

Mentre taglia l'erba il trattore si rovescia in un fossato, anziano intrappolato - da Padova che grazie all'autogru sono riusciti a sollevare il mezzo e sfilare l’uomo ... Scrive ilgazzettino.it

Si rovescia con trattore, morto uomo nel vicentino - Un uomo è morto a causa del rovesciamento di un trattore a Lonigo (Vicenza) L'uomo si trovava all'interno della sua proprietà quando per cause in corso di accertamento ... Riporta msn.com

Si rovescia il trattore, un morto a Ridanna - In un incidente con il trattore a Ridanna ha perso la vita Walter ... Segnala ansa.it