Si può davvero fermare la guerra tra Israele e Iran?

La pace in Medio Oriente resta un obiettivo urgente e complesso, e la domanda su chi possa realmente fermare lo scontro tra Israele e Iran apre scenari incerti ma fondamentali. La possibilità di interrompere questa guerra non dipende solo dalle dinamiche regionali, ma anche dalle decisioni dei principali attori internazionali, come gli Stati Uniti di Trump. Scopriamo insieme quali prospettive si aprono e cosa potrebbe davvero cambiare il corso degli eventi.

La fine della guerra tra Israele e Iran è auspicabile per tutti. Un conflitto prolungato potrebbe portare al collasso delle istituzioni della Repubblica islamica e dell’intero Asse della Resistenza ridisegnando completamente gli equilibri in Medio Oriente in favore di Israele. Chi può davvero fermare il conflitto sono prima di tutto gli Stati Uniti di Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it

