Si cerca la 13enne Ingrid è scomparsa da Spilimbergo l’11 giugno

In un momento di crescente preoccupazione, la scomparsa di Ingrid Preianò, 13 anni, da Spilimbergo ha scosso la comunità del Friuli Venezia Giulia. L’11 giugno, Ingrid si allontanò volontariamente da casa, sparendo nel nulla. La Prefettura di Pordenone ha immediatamente attivato tutte le risorse disponibili per ritrovarla. Restate aggiornati e aiutiamo insieme a diffondere il suo volto: la speranza è di riabbracciarla presto.

La giovane si è allontanata da casa l'11 giugno. Ingrid Preianò, tredici anni, è scomparsa mercoledì 11 giugno da Spilimbergo, in Friuli Venezia Giulia. La ragazza si sarebbe allontanata volontariamente dalla propria abitazione e da quel momento non si hanno più notizie di lei. La prefettura di Pordenone ha immediatamente attivato il Piano per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo tutte le forze dell'ordine. Descrizione di Ingrid: segni distintivi e abbigliamento. Secondo le informazioni diffuse, Ingrid è alta circa 1 metro e 50, ha una corporatura esile, capelli lunghi, lisci e castani scuri e occhi azzurri.