Si avvicina alla ex nonostante il divieto 23enne finisce al Bassone

In un gesto audace e rischioso, un giovane di 23 anni ha deciso di sfidare il divieto di avvicinarsi alla sua ex, finendo dietro le sbarre del Bassone. La notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri di Cantù hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato, dimostrando ancora una volta come la legge sia lì per tutelare chi ne ha più bisogno. La vicenda solleva domande sulla gestione delle relazioni troubled e sull’importanza di rispettare le misure di sicurezza.

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, i carabinieri di Cantù hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 23 anni residente a Figino Serenza. Il giovane è stato fermato con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, una misura cautelare già emessa dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Si avvicina alla ex nonostante il divieto, 23enne finisce al Bassone

