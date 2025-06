Shock in Minnesota | la deputata Melissa Hortman e il marito uccisi in casa da uomo armato ferito il senatore Hoffman

Una notte di orrore scuote il Minnesota: deputata Melissa Hortman e suo marito sono stati tragicamente uccisi in casa da un uomo armato, mentre il senatore John Hoffman, anch’egli ferito, sta lottando per la vita. Un gesto di violenza che ha sconvolto tutta la comunità, lasciando dietro di sé un senso di incredulità e dolore profondo. Questa orribile violenza ci ricorda quanto sia essenziale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla tutela delle persone.

È morta Melissa Hortman, la deputata democratica del Minnesota ferita nella notte, vicino Minneapolis, da un uomo armato nella sua abitazione assieme al marito, anche lui deceduto. A riferirlo è stato il governatore Tim Walz. Dovrebbe cavarsela invece il senatore John Hoffman, anch’egli ferito nel sonno insieme alla moglie da un uomo armato e travestito da poliziotto. «Questa orribile violenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Shock in Minnesota: la deputata Melissa Hortman e il marito uccisi in casa da uomo armato, ferito il senatore Hoffman

La deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman e suo marito sono stati uccisi da un uomo armato che ha sparato a Minneapolis. Ferito invece il senatore John Hoffman. Quest'ultimo è stato operato ed è fuori pericolo.

Melissa Hortman, speaker della Camera del Minnesota, è stata uccisa insieme al marito in un attacco armato nella loro casa a Champlin. Ferito gravemente il senatore statale John Hoffman. L'assalitore, che si sarebbe finto poliziotto, è in fuga. Le autorità han

