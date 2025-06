Sfugge ai nonni e sale sul tetto paura per una bambina di 6 anni

Un semplice pomeriggio si è trasformato in un momento di grande tensione a Calenzano, quando una bambina di soli sei anni, sfuggita ai nonni, ha deciso di scalare il tetto di un palazzo di sei piani. Per fortuna, l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio e riportato il sorriso tra le persone coinvolte. La storia ci ricorda quanto sia preziosa la vigilanza e l’importanza di mettere in sicurezza i più piccoli, perché nulla può essere lasciato al caso.

Calenzano (Firenze), 14 giugno 2025 – Tutti la stavano cercando in strada, ma lei si era arrampicata sul t etto di un palazzo di sei piani. Attimi di paura per una bambina di sei anni, salvata grazie all'intervento dei carabinieri della stazione di Calenzano. L'episodio è avvenuto in un condominio del centro. L'allarme è scattato perché la bambina, affidata ai nonni, non si trovava più. Pensavano fosse uscita di casa e che potesse quindi aggirarsi nelle vicinanze dell'abitazione: per questo le forze dell'ordine, allertate dalla famiglia, avevano iniziato le ricerche nelle aree circostanti, soprattutto in alcuni parchi della zona.

