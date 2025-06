Sfreccia davanti ai vigili in Mercedes mostra il dito medio e fugge | denunciato

Un uomo di 367 anni di San Martino Sannita ha fatto parlare di sé in modo clamoroso: sfrecciando davanti ai vigili in una Mercedes, ha mostrato il dito medio e poi è fuggito. Un gesto di sfida che gli è costato caro, portandolo alla denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. La vicenda, forte e incredibile, mette in luce quanto la legge sia sempre pronta a intervenire per tutelare l’ordine pubblico. Continua a leggere.

Nei guai automobilista 367enne di San Martino Sannita: denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: denunciato - sfreccia - davanti - vigili

