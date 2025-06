Sforato il tetto dei 2.500 euro al metro quadrato

Il mercato immobiliare in Lombardia ha superato quota 2.500 euro al metro quadrato, con una media di 2.588 euro. Secondo l'Osservatorio trimestrale di Immobiliare.it Insights, i prezzi sono cresciuti del 5,1% rispetto ai primi mesi del 2024, con Monza che si distingue per un aumento del 5,4%. Un trend che conferma la forte domanda e l'attrattività della regione, rendendo sempre più difficile trovare soluzioni accessibili.

Per comprare casa in Lombardia servono in media 2.588 euro al metro quadro. Secondo i dati dell’ Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale regionale realizzato da Immobiliare.it Insights, società specializzata in big data e market intelligence del gruppo di Immobiliare.it, il portale leader in Italia nel settore, il prezzo è salito del 5,1% rispetto a gennaio-marzo 2024. Esclusa Milano, la città più cara è Monza: con un rialzo del 5,4% ha sfondato il tetto dei 3.000 euro di media. Si avvicina Como, che ha rivisto il prezzo del mattone del 7,3% raggiungendo i 2.922 euro. L’aumento record nell’ultimo anno spetta a Lecco (+13,4%), mentre solo la provincia di Mantova, che rimane la più economica con 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sforato il tetto dei 2.500 euro al metro quadrato

