Sfila la storia La 1000 Miglia si prepara al via

La storica corsa automobilistica più affascinante sta per tornare, pronta a riaccendere il cuore degli appassionati di motori. La 1000 Miglia 2024, dal 17 al 21 giugno, promette un percorso spettacolare a forma di “otto”, rievocando le epiche edizioni anteguerra e collegando le coste adriatica e tirrenica. Sono 1900 chilometri di emozioni che uniscono passato e presente, tra le strade di Brescia e Roma, in cinque intense giornate di gara. Dopo il via da viale Venezia, la sfida ha inizio...

? SIRMIONE E LA MILLE MIGLIA Emozioni, eleganza, storia e motori sfilano davanti al Castello Scaligero ? MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025 DALLE ORE 13:30 Le prime auto sono attese alle ore 13:30 con il «Ferrari Tribute to 1000 Miglia», la sfilata di vett Vai su Facebook

1000 Miglia Ferrara 2024 - Memorial Cesare Borsetti, Ferrara si prepara ad accogliere i bolidi del passato, strizzando l'occhio alla modernità; Mille Miglia 2024: Ferrara si prepara ad accogliere i bolidi del passato strizzando l'occhio alla modernità; La storia delle corse automobilistiche fa tappa a Viareggio: il 13 giugno sfila la Mille.

200 Miglia Imola, sul circuito dell'autodromo sfila la storia - Il campione australiano Troy Bayliss sarà protagonista di una sessione autografi domani e domenica, quando insieme a lui sfileranno piloti che hanno fatto la storia della 200 Miglia e non solo ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Arriva la Mille Miglia Ferrari e auto d’epoca La storia sfila in centro - La carovana della Freccia rossa attraverserà la città oggi, nel corso della prima giornata di gara. Riporta ilrestodelcarlino.it

Arriva la 1000 Miglia, nelle Marche passa la storia. Da Pesaro ad Ascoli oggi sfilano 420 equipaggi. Orari e percorso - ANCONA La rievocazione della 1000 Miglia torna oggi ad attraversare le Marche da nord a sud, durante la seconda tappa che porta gli equipaggi dalla Romagna fino a Roma. Segnala corriereadriatico.it