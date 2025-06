Sex toys e benessere sessuale | miti da sfatare e benefici scientifici

di esplorare nuove sensazioni e approfondire la conoscenza del proprio piacere. Smontiamo i miti più diffusi e scopriamo come il benessere sessuale, supportato da evidenze scientifiche, possa migliorare la qualità della vita di tutti, senza tabù o pregiudizi. È arrivato il momento di abbracciare una visione aperta e consapevole della sessualità, perché il piacere è un diritto di ogni individuo.

I miti più diffusi da sfatare. Uno dei pregiudizi più radicati riguarda l’idea che l’utilizzo di sex toys sia sintomo di insoddisfazione nella vita di coppia o di problemi sessuali. La realtà è ben diversa: numerosi studi hanno dimostrato che le persone che utilizzano questi strumenti tendono ad avere una vita sessuale più appagante, sia da sole che in coppia. L’uso di sex toys non sostituisce il rapporto umano, ma può arricchirlo, permettendo di esplorare nuove sensazioni e di conoscere meglio il proprio corpo. Un altro mito da sfatare riguarda la presunta “dipendenza” che potrebbero creare. Dal punto di vista scientifico, non esiste alcuna evidenza che supporti questa teoria. 🔗 Leggi su Donnapop.it