Sette errori da non fare in estate obiettivo prevenire il melanoma

Con l’arrivo dell’estate, è fondamentale conoscere i sette errori da evitare per prevenire il melanoma e proteggere la nostra pelle. In un contesto in cui i casi di questa grave forma di tumore sono in costante aumento, la prevenzione si trasforma in una priorità. La Fondazione Melanoma ha deciso di lanciare un messaggio chiaro e innovativo: perché la salute della pelle merita attenzione quotidiana e consapevolezza. Ricorda, prevenire è sempre meglio che curare.

"I casi di melanoma sono in aumento e c'è un chiaro trend di crescita negli anni. Con l'arrivo dell' estate rinnoviamo quindi l'invito alla prevenzione, proteggendosi dal sole ma anche ricorrendo subito al medico in presenza di nei o formazioni sospette. Il messaggio legato alla prevenzione è dunque fondamentale e come Fondazione Melanoma abbiamo voluto lanciarlo anche attraverso un approccio nuovo,.

