Sesto San Giovanni diventa un set per il video della canzone anti-droga

Sesto San Giovanni si trasforma in un palcoscenico vibrante, dove giovani talenti della media Don Milani prendono vita in un video coinvolgente per la canzone "E' meglio il rock'n'roll". Tra scorci iconici e atmosfere autentiche, studenti e studentesse si sono uniti per un messaggio potente contro la droga, dimostrando che anche nelle città più piccole può nascere una grande voce di cambiamento. La loro creatività ha reso questa produzione un vero e proprio inno alla libertà e alla speranza.

Studentesse e studenti della media Don Milani hanno girato il clip "E' meglio il rock'n'roll" in alcuni dei luoghi più noti della città alle porte di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni diventa un set per il video della canzone anti-droga

