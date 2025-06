Serie C i verdetti della Covisoc | l'Inter U23 prende il posto della SPAL Riammesse Pro Patria e Caldiero Terme

Oggi, con grande attenzione, sono stati annunciati i verdetti della Covisoc per l’iscrizione ai campionati di Serie C 2025/26. Tra conferme, riammissioni e alcune criticità, le decisioni plasmeranno il volto del calcio professionistico italiano. In questo scenario, Lamp03Inter U23 prende il posto della Spal, mentre Pro Patria e Caldiero Terme sono state riammesse, aprendo nuovi scenari per la prossima stagione. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le implicazioni di questa importante giornata.

Sono arrivati oggi i responsi della Covisoc in merito alle domande di iscrizione ai campionati professionistici per la stagione 202526. Le criticità. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

I verdetti della Covisoc: accettate 56 su 57 domande per la Serie C, respinta quella della Spal. Nessuna domanda per Brescia e Lucchese. Riammesse: Pro Patria e Caldiero Terme Ripescata: Inter U23. La 60esima squadra sarà la perdente tra Salernitana-S

IL FROSINONE È SALVO: 4 punti di penalità per il Brescia, che va in C. Playout tra Salernitana e Sampdoria (con ritorno a Salerno) Il Frosinone Calcio conquista a tavolino la salvezza in Serie B (con l'incognita legata a un eventuale ricorso del Brescia): il Bre

