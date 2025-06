Serie C adesso è ufficiale | decisa la squadra che sostituirà la SPAL nel campionato 2025 26! Ecco di chi si tratta!

La Serie C 2025-26 ha appena scritto un nuovo capitolo: la SPAL lascia il posto e una squadra sorpresa si prepara a prendere il suo ruolo. Dopo aver superato il termine di presentazione delle domande di iscrizione, l’ufficialità è arrivata: chi sarà a sostituire gli emiliani e a infiammare i tifosi? Scopriamolo insieme in questa analisi esclusiva che svela tutte le novità di questa stagione entusiasmante.

Serie C, è arrivato il verdetto sulla sostituzione della SPAL: questo club prenderà il posto degli emiliani!. È scaduto ieri il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione alla prossima Serie C. Come noto da qualche giorno e ufficializzato ieri dai fatti,  la SPAL non ha presentato la documentazione adeguata  e, per questo motivo, non parteciperà al prossimo campionato di terza serie. L’assenza della squadra di Ferrara (non è l’unica squadra avente diritto a non aver presentato domanda), apre le porte ai ripescaggi  e, nell’apposita graduatoria, l’ Inter U23  è prima in classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Serie C, adesso è ufficiale: decisa la squadra che sostituirà la SPAL nel campionato 2025/26! Ecco di chi si tratta!

Spal retrocessa: ultima chance contro Milan Futuro per evitare la Serie D - La situazione della Spal è davvero critica: dopo una stagione deludente, la squadra si trova a un passo dalla retrocessione definitiva.

