La Serie C 2025/26 si avvicina con entusiasmo, e le prime conferme arrivano con l’iscrizione di Arezzo, Lucchese e Brescia. Dopo l’attesa per i pareri della Covisoc, la buona notizia è stata il via libera per molte società, tra cui Triestina e Ascoli, che potranno prepararsi alla nuova stagione senza ostacoli. Un passo importante verso un campionato ricco di sfide e emozioni.

C’era attesa per i pareri della Covisoc, commissione di vigilanza sulle società di serie C, che ieri si doveva esprimere sulle domande di iscrizione in terza serie. Semaforo verde per l’ Arezzo per la serie C 202526 (nella foto il presidente Matteo Marani). Via libera, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, anche per tutte le altre società che avevano annunciato di aver depositato regolare domanda. Salve, dunque, anche Triestina, Ascoli e Rimini, quelle che si erano presentate alla scadenza dello scorso 6 giugno con qualche brivido. Restano fuori, insomma, solo Lucchese e Brescia, che non hanno presentato domanda, e la Spal già certa della bocciatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serie C 2025/26: Arezzo e altre squadre ottengono l'iscrizione, fuori Lucchese e Brescia

