Serie A è già Bologna Fiorentina | duello di calciomercato per riportare in Italia Edin Dzeko La situazione

La Serie A si prepara a vivere un duello di mercato tra Bologna e Fiorentina per riportare Edin Dzeko in Italia. Dopo due stagioni di successi in Turchia, il prolifico attaccante bosniaco potrebbe presto tornare a infiammare il campionato italiano. La sfida tra i club si fa sempre piĂą accesa, mentre le trattative avanzano verso una possibile svolta. Riusciranno Bologna o Fiorentina ad aggiudicarsi il prezioso colpo di mercato? Solo il tempo svelerĂ il risultato finale.

Con il calciomercato estivo in arrivo la Serie A 20252026 potrebbe accogliere nuovamente uno dei protagonisti piĂą amati degli ultimi anni: Edin Dzeko. Dopo due stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce, il centravanti bosniaco è al

