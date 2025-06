Serie A a Pisa il Siulp lancia l’allarme | Sicurezza a rischio senza rinforzi

La città di Pisa si trova a un crocevia cruciale: tra il degrado urbano, la criminalità e le sfide legate alla gestione della movida, la sicurezza pubblica è in serio pericolo. Il Siulp di Pisa lancia un allarme urgente, chiedendo con forza l’innalzamento di fascia della Questura, una misura indispensabile per rafforzare le risorse e garantire un controllo efficace in vista del prossimo campionato di Serie A. La sicurezza dei cittadini non può più aspettare.

Pisa, 14 giugno 2025 - Degrado urbano, criminalità, gestione della movida, immigrazione e ora anche l’ordine pubblico legato al prossimo campionato di Serie A: secondo il Siulp di Pisa, il quadro delle criticità che investono la sicurezza del territorio è sempre più complesso. Per questo, torna con forza la richiesta definita “non più procrastinabile”, dell’innalzamento di fascia della Questura, misura che garantirebbe maggiori risorse e rinforzi in organico per far fronte alle esigenze della città. "Le difficoltà che colpiscono i cittadini – scrive in una nota il Siulp Pisa, firmata dalla segretaria provinciale Lara Biagini – si concentrano su fenomeni ben visibili come il degrado di alcune zone, la complessità dell’area stazione e i reati contro la persona e il patrimonio, spesso senza conseguenze concrete per i responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serie A a Pisa, il Siulp lancia l’allarme: "Sicurezza a rischio senza rinforzi"

Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

