Serata di grande significato politico e simbolico per la Democrazia Cristiana di Ravenna

Serata di grande significato politico e simbolico per la Democrazia Cristiana di Ravenna. Con la partecipazione di 20 iscritti aventi diritto al voto e 15 nuovi iscritti per il 2025, l’assemblea provinciale ha segnato una tappa importante nel percorso di rinnovamento e rafforzamento del partito. I lavori si sono conclusi con l’elezione di Giovanni Morgese come nuovo Segretario Provinciale, aprendo così un nuovo capitolo di impegno e rinascita democratica.

