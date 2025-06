Sequestra una giovane madre e la violenta per ore davanti al figlio di 4 anni | arrestato a Milano

Una terribile vicenda scuote Milano e Biella, dove un giovane muratore egiziano di 24 anni è stato arrestato per aver sequestrato e violentato una madre davanti agli occhi del suo bambino di quattro anni. Un episodio che ha sconvolto l’opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla sicurezza e il rispetto dei diritti delle vittime. Una storia che mette in luce la fragilità della nostra società e la necessità di intervenire con fermezza e sensibilità.

Milano – Dopo alcuni giorni di caccia all’uomo, è stato arrestato a Milano il muratore egiziano di 24 anni accusato di aver sequestrato e violentato una giovane madre davanti al figlio di quattro anni. La vicenda è avvenuta a Biella risale a qualche giorno fa, quando la donna si era recata nell’appartamento in ristrutturazione per controllare l’ avanzamento dei lavori. Ad attenderla c’era l’operaio, che inizialmente sembrava intento nelle sue mansioni senza prestare particolare attenzione alla sua presenza. L’incubo in casa. La situazione è precipitata quando il giovane, con una scusa, ha attirato la donna in una stanza per poi chiudere a chiave la porta dell’appartamento, impedendole ogni via di fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it