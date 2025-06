Senza biglietto sul treno e con dieci dosi di cocaina nelle mutande

Senza biglietto e con un carico illecito nascosto, un uomo di 43 anni è stato scoperto dalla Polfer alla Stazione Centrale di Milano. La sua fuga senza biglietto si è conclusa con una sorpresa sgradita: dieci dosi di cocaina celate nelle mutande. La scoperta ha evidenziato ancora una volta quanto il rischio di reati sia sempre dietro l'angolo, anche tra i viaggiatori apparentemente più inconsapevoli.

Viaggiava a bordo di un treno arrivato alla Stazione Centrale di Milano, ma senza biglietto e con un ricco bottino nascosto addosso. Fermato dagli agenti della Polfer un uomo di 43 anni. I poliziotti sono stati allertati dal personale ferroviario per un uomo che viaggiava senza titolo di.

