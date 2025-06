Sempre nella capitale la rassegna Sotto le stelle dell' Austria E poi le mostre di tanti volti a Tolmezzo Udine ULTRALEGGERA a Torino E i festival White Carrara e Taobuk 2025 a Taormina

L'estate romana si anima con un caleidoscopio di eventi imperdibili: dalla rassegna sotto le stelle dell'Austria alle mostre di artisti e fotografi di fama internazionale. Tra esposizioni, festival e progetti culturali, la Capitale diventa il palcoscenico ideale per scoprire nuove forme di arte e intrattenimento. Non perdere l'occasione di immergerti in questa vibrante stagione culturale, fatta di emozioni, creativitĂ e scoperta.

S ono tantissimi gli eventi che animano l’estate romana. Tra questi, segnaliamo al Museo di Roma in Trastevere, A mano libera. Arte e cinema d’animazione in Italia 1957-1977, un progetto espositivo dedicato alle connessioni tra gli artisti italiani e il cinema d’animazione tra il 1957 e il 1977. Albert Watson, il fotografo delle star in mostra a Roma X Leggi anche › “Odio il decoro! Piero Fornasetti” a Bologna e gli altri eventi da non perdere Sempre nella capitale, Sotto le stelle dell’Austria, l’arena estiva che propone i migliori titoli del cinema austriaco contemporaneo, dal 18 giugno all’8 luglio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sempre nella capitale, la rassegna "Sotto le stelle dell'Austria". E poi le mostre "di tanti volti" a Tolmezzo (Udine), "ULTRALEGGERA" a Torino. E i festival "White Carrara" e "Taobuk 2025" a Taormina

Poesia, musica e cultura sotto le stelle di Roma! Ti aspettiamo venerdì 13 giugno alle ore 21, sulle banchine del Tevere all'altezza di Ponte Cestio, per una serata speciale a ingresso gratuito all'interno della rassegna Lungo il Tevere Roma – Un fiume

In Friuli Venezia Giulia, dall'11 al 20 giugno 2025, il cinema all'aperto incontra la mobilità lenta. Torna il CineBike Festival, parte del programma GO!2025 - Nova Goriza e Gorizia Capitale Europea della Cultura, con film, incontri ed eventi tra Palmanov

A mano libera a Roma e gli altri eventi da non perdere; Cinema sotto le stelle: Golfo Aranci diventa capitale del cortometraggio internazionale; Apre un cinema sui tetti di Roma: film e aperitivi con vista sulla Capitale.

Cascina Roccafranca sotto le stelle: la rassegna estiva con musica, teatro, danza, cinema, stand-up comedy - Dal 13 giugno al 1 agosto, torna Cascina Sotto le Stelle, la rassegna estiva promossa da Cascina Roccafranca, che animerà il cortile della storica cascina di via Rubino 45 con 28 appuntamenti di music

Il grande Jazz sotto le stelle torna nella Capitale - La casa del Jazz ospiterà anche quest'anno Summertime, la rassegna jazz che abbraccia stili e generazioni diverse in un luogo unico dove il verde della città incontra la musica delle stelle

'Cinema sotto le stelle' rassegna gratuita film per famiglie - "Un ponte che unisce "I Cantieri dell'immaginario" e la '"Perdonanza Celestiniana", la rassegna di Cinema Sotto le Stelle che torna all'Aquila per il settimo anno", così il sindaco dell'Aquila