Sei giorni sette notti | tutto quello che c’è da sapere sul film

Sei giorni, sette notti: un mix di avventura e romanticismo che conquista il cuore degli spettatori. Questa sera, alle 21:20 su Rete 4, torna in tv il celebre film del 1998 diretto da Ivan Reitman, con Harrison Ford e Anne Heche. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa irresistibile commedia d’azione, dalla trama al cast, per prepararti a vivere un’avventura indimenticabile!

Sei giorni, sette notti: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 14 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Sei giorni, sette notti, film del 1998 diretto da Ivan Reitman, interpretato da Harrison Ford ed Anne Heche. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Robin è una pignola, svitata e stressatissima redattrice di una rivista di New York. Il suo fidanzato Frank Martin le organizza una vacanza di sei giorni e sette notti in un arcipelago tropicale con l’intenzione di chiederle di sposarlo. Qui incontrano Quinn Harris, uno spensierato pilota che vive una vita fin troppo tranquilla con la sua ragazza Angelica, trasportando passeggeri e merci su un vecchio aeroplano. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sei giorni, sette notti: tutto quello che c’è da sapere sul film

