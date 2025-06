Sedicenne salva due persone in mare a Lido degli Estensi e muore

Una giovane vita spezzata in modo tragico al Lido degli Estensi: Aymane Ed Dafali, sedicenne di origine magrebina, ha sacrificato la propria vita per salvare due amici in mare. La sua audacia e altruismo rimarranno impressi nella memoria di tutti, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della comunitĂ . La storia di questa giovane eroe ci ricorda quanto il coraggio possa emergere anche nelle circostanze piĂą drammatiche.

Tragedia nel ferrarese. La vittima, di origine magrebina, era con amici quando ha visto due bagnati in difficoltĂ . Si chiamava Aymane Ed Dafali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sedicenne salva due persone in mare a Lido degli Estensi e muore

