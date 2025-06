sedicenne arrestato per rapina solo pochi giorni fa un altro colpo

Un giovane sedicenne tunisino senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato catturato dai carabinieri di Gallarate per un altro episodio di rapina. Solo pochi giorni prima, un suo coetaneo era stato vittima di un colpo nella stessa zona. La sua crescente attività criminale desta preoccupazione e invita a riflettere sulle sfide della sicurezza giovanile nelle nostre città.

Arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate un sedicenne tunisino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. È accusato di una rapina messa a segno nella notte di sabato scorso ai danni di un coetaneo italiano. I carabinieri sono intervenuti nella zona tra piazza San Lorenzo, via XX Settembre e piazza Risorgimento in seguito a diverse segnalazioni al 112 per la presenza di un giovane straniero ubriaco che lanciava bottiglie ai veicoli di passaggio. Una volta rintracciato, il ragazzo ha subito opposto resistenza ai militari, oltraggiandoli e tentando di aggredirli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it