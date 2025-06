Seconda puntata dell' omaggio al Cav

In questa seconda puntata dell'omaggio al Cavaliere, ci immergiamo ancora una volta nella figura di Silvio Berlusconi, due anni dopo la sua scomparsa. Senza timore di ripetere, rivisitiamo alcune delle sue dichiarazioni più emblematiche, che testimoniano il suo spirito indomabile e il suo impatto sulla scena politica italiana. Perché, alla fine, non si può parlare di lui senza riconoscere il suo ruolo unico e irripetibile nel nostro Paese.

Una seconda puntata? Sì, e senza scusarcene. Resterebbe un retrogusto amaro, se non rendessimo un più completo omaggio a Silvio Berlusconi due anni dopo la sua morte. Riproponiamo perciò queste epiche dichiarazioni le quali, lungi certo dal completarne il profilo, operazione impossibile, gli restituiscono comunque una briciola della deferenza politica che guadagnò sul campo. Ed ecco qua: “Se fonderò un partito? Ho sempre dichiarato il contrario, sarà la ventesima volta che lo ripeto. Lo scrive chi ha interesse a mettermi contro gli attuali protagonisti della politica. E perciò farà finta anche stavolta di non leggere la mia smentita, per cui mi toccherà di ripeterla per la ventunesima volta e per chissà quante altre volte ancora”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it