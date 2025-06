Se ti fermi pensi di morire | così Milano è la città più stressante d’Italia

se ti immergi nella frenesia della città senza pause, rischi di perdere te stesso. Milano, con il suo ritmo vibrante, può diventare una sfida estrema, portandoti al limite. Come ha scoperto Aram Mbow, però, riconoscere i segnali e prendersi cura di sé è la chiave per rinascere più forte di prima. Perché, alla fine, la vera vittoria sta nel trovare l'equilibrio tra ambizione e benessere.

"Milano è una città che ti offre tanto ed è per questo motivo che alla fine rischi di finire in burnout". Aram Mbow ne parla sorridendo, perché adesso sa di aver superato uno dei momenti più difficili della sua vita. Un momento in cui la mente era completamente annebbiata. "Mi hanno consigliato.