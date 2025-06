Se scompare il cromosoma Y il tumore è più pericoloso

Se scompare il cromosoma Y, il rischio di tumore 232 pi249 diventa ancora più pericoloso. Uno studio pubblicato su Nature rivela che alcune cellule tumorali maschili perdono completamente questo gene, facilitando la diffusione di mutazioni contagiose alle cellule immunitarie. Questa scoperta apre nuove frontiere nella comprensione della resistenza al trattamento e della progressione del cancro, sottolineando l'importanza di continuare a indagare su questo meccanismo letale.

Secondo uno studio pubblicato su Nature, le cellule tumorali di alcuni uomini presentano una mutazione sorprendente: il loro cromosoma Y è completamente scomparso. Una mutazione che può diffondersi in modo contagioso dalle cellule tumorali alle cellule immunitarie, che perdono così la loro capacità di combattere il cancro. La scoperta di questo letale meccanismo, da parte di un gruppo di ricercatori del Centro Medico Cedars-Sinai di Los Angeles, potrebbe aprire la strada a terapie oncologiche più efficaci per gli uomini. "La perdita simultanea dell'Y in entrambi questi tipi cellulari – afferma Simon Knott, che ha coordinato lo studio insieme a Dan Theodorescu, attualmente al Centro oncologico dell'Università dell'Arizona – è correlata a cellule tumorali iper-aggressive e sistema immunitario malfunzionante: questo crea un tumore aggressivo con prognosi molto negativa".