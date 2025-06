Se non mi fanno il bonifico non esco di casa Dico no anche solo per affermare il mio valore | parla Ilenia Pastorelli

Se non mi fanno il bonifico, non esco di casa. Dico no, anche solo per affermare il mio valore”, dichiara Ilenia Pastorelli con determinazione durante il Taormina Film Festival. La sua parole sono un grido di rivendicazione che echeggia nel dibattito sulla parità di genere nel cinema, sottolineando come spesso il rispetto e il riconoscimento siano il primo passo verso un mondo più equo e rispettoso delle donne.

“Se non mi fanno il bonifico, non esco di casa. Dico no, anche solo per affermare il mio valore”. È una Ilenia Pastorelli scatenata quella intervenuta qualche giorno fa durante un panel sulla parità di genere nel cinema, al Taormina Film Festival. Uno degli spunti della discussione lo ha fornito Tiziana Rocca, tornata alla direzione artistica dell’evento, citando uno studio realizzato in America che fornisce un quadro impietoso: per raggiungere un equilibrio nel settore cinematografico, ossia lo stesso numero di registe, produttrici e attrici protagoniste donne, ci vorranno oltre 50 anni. Protagonista dell’incontro è stata la giuria del Festival, composta dalla presidente Da’Vine Joy Randolph, dalla costumista Sandy Powell, dalle attrici Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi, e dal giornalista Steven Gaydos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se non mi fanno il bonifico, non esco di casa. Dico no, anche solo per affermare il mio valore”: parla Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli: «Noi donne dobbiamo sempre giustificarci. Ma ora basta, se non mi fanno il bonifico, non esco. E sono fiera di aver guadagnato più dell'attore protagonista» - Ilienia Pastorelli e molte altre donne di talento si stanno facendo sentire con forza, rivendicando il loro spazio nel mondo del cinema.

