Se in Irlanda del Nord non passa lo straniero

In un angolo tranquillo d'Irlanda del Nord, Ballymena si è trasformata in teatro di tensioni e scontri. Deborah Bonetti ci racconta di come, in soli tre giorni, i residenti protestanti si siano scagliati contro gli stranieri, alimentando un clima di paura e rancore. Ma cosa ha scatenato questa improvvisa ondata di razzismo? La verità svela un mix di insoddisfazione, stereotipi e paura dell’altro, dimostrando quanto sia fragile la convivenza in tempi di incertezza.

Deborah Bonetti A Ballymena è caccia allo straniero, ormai da tre giorni consecutivi. Ma come mai i residenti di Ballymena, centro principalmente protestante a circa 40km da Belfast, sono diventati razzisti tutt'ad un tratto? "Non ne possiamo più di essere trattati come un immondezzaio" spiega Danielle O'Neill, una residente che ha preso parte ai tafferugli. "La maggioranza di questi immigrati arriva qui, viene sistemata in hotel e gli viene data persino una paga, mentre noi lavoriamo duro, paghiamo le tasse e viviamo peggio di loro". Ad accendere la miccia del discontento è stata la violenza sessuale su una ragazzina, pare da parte di due romeni.

