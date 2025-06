Se arrivate al ristorante in numero diverso dalla prenotazione pagherete 15 euro per ogni persona in più o in meno | la scelta di Olivier Vincent fa discutere

Se arrivate al ristorante in un numero diverso da quello prenotato, dovrete pagare 15 euro a persona in più o in meno, una decisione che ha fatto discutere molti. A L’îlot ad Amboise, Olivier Vincent, il proprietario, ha deciso di imporre questa tassa per garantire equilibrio e rispetto delle prenotazioni. Ma questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i clienti…

Ristorante che vai, scelta del proprietario inaspettata che trovi. In questo caso siamo a L’îlot ad Amboise e la scelta del gestore ha fatto arrabbiare alcuni clienti. Quale? Lui si chiama Olivier Vincent e ha deciso di far pagare una sorta di tassa a chi prenota per un certo numero e arriva in numero diverso. Il costo è di 15 euro per ogni persona in più o in meno e, secondo Vincent, è necessario applicarlo perché il suo è un locale che ha solo 20 coperti e un atteggiamento di questo tipo crea un problema di ricavi. Non è una cosa che accade di rado, anzi, a sentire lui succede minimo ogni settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se arrivate al ristorante in numero diverso dalla prenotazione, pagherete 15 euro per ogni persona in più o in meno”: la scelta di Olivier Vincent fa discutere

