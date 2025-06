Scuole per la pace CNDDU | ‘Una campagna nazionale contro la guerra’

In un momento storico segnato da incertezze e tensioni, il CNDDU lancia #ScuoleInPresenzaDiPace, una campagna nazionale che coinvolge scuole di tutta Italia per promuovere i valori della pace e dei diritti umani. Un progetto educativo condiviso, supportato da una piattaforma digitale dedicata, intende trasformare le aule in spazi di dialogo e speranza. Perché investire nelle future generazioni significa costruire un mondo più giusto e pacifico, oggi più che mai.

Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani (CNDDU) lancia #ScuoleInPresenzaDiPace. L'iniziativa, in risposta alla crisi internazionale, mira a promuovere una cultura di pace e la difesa dei diritti umani coinvolgendo attivamente gli istituti scolastici di tutta Italia in un progetto educativo comune. Una piattaforma digitale per la pace Il fulcro dell'iniziativa è la creazione di

Il CNDDU celebra il 2 Giugno nel segno della memoria e della pace: la Repubblica come impegno educativo e civile - Il 2 giugno, Festa della Repubblica, diventa un'occasione imperdibile per riflettere sulla memoria storica e l'importanza dei valori democratici.

Violenza a Roma, il CNDDU: la scuola sia baluardo di civiltà - Dopo l’aggressione a un giovane ipovedente, il Coordinamento chiede giustizia e lancia un appello per un’educazione ai diritti umani più incisiva e inclusiva. Lo riporta ilnuovoterraglio.it