Scuola primaria aperta anche a luglio? No la scuola fa altro

La proposta di aprire le scuole primarie anche a luglio sta suscitando un acceso dibattito in Trentino, tra chi vede questa iniziativa come soluzione per facilitare la conciliazione famiglia-lavoro e chi invece ritiene che la scuola debba rispettare i tempi tradizionali di vacanza. La discussione si fa sempre più vivace, evidenziando le diverse visioni sul ruolo e il funzionamento del sistema scolastico. Ma qual è la strada migliore per il futuro dell'istruzione?

Scuola Primaria aperta anche a Luglio? La discussione sul calendario scolastico in Trentino si infiamma. La consigliera Stefania Segnana (Lega) ha proposto di prolungare l'apertura delle scuole primarie fino a luglio, con l'obiettivo di migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Ma, l'assessora all'istruzione Francesca Gerosa (Fratelli d'Italia) ha respinto l'idea, ritenendo che la scuola non dovrebbe essere coinvolta direttamente in questo tipo di servizi, " la scuola fa altro ", e proponendo alternative come l'utilizzo delle strutture scolastiche per attivitĂ estive gestite da enti esterni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

