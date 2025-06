Scuola Basket Arezzo conferma Alessio Fioravanti per la serie B interregionale

La Scuola Basket Arezzo dà il via alla nuova stagione con una notizia che fa felice tutti gli appassionati: Alessio Fioravanti sarà ancora alla guida della squadra in Serie B interregionale. Con risultati straordinari e una crescita continua, il tecnico livornese ha saputo conquistare la fiducia del club e dei tifosi. Ora, l’entusiasmo è alle stelle: la prossima sfida è ancora più stimolante, e tutto è pronto per scrivere un nuovo capitolo di successi.

La Scuola Basket Arezzo ha spuntato la prima casella della sua lista in vista della prossima stagione. Alessio Fioravanti, infatti, è stato confermato in panchina anche per la prossima serie B interregionale. Il tecnico livornese si è meritato la conferma dopo gli ottimi risultati raggiunti nell'annata da poco conclusa, culminata con la salvezza con largo anticipo e con l'accesso alle fasi finali dei playoff promozione, dove la Sba si è arresa solo ai quarti di finale. "Sono molto felice di continuare il percorso in un club che ha subito accolto me e la mia famiglia con molto entusiasmo e in cui si può lavorare bene".

